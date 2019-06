Stand: 10.06.2019 06:26 Uhr

ADAC warnt vor Rückreisewelle am Pfingstmontag

Das Ende des langen Pfingst-Wochenendes bahnt sich an - und damit auch der Rückreiseverkehr: Der ADAC rechnet für heute und morgen mit längeren Staus, wenn die meisten Kurzurlauber nach Hause wollen. Da ab Dienstag die ICE-Strecke zwischen Göttingen und Hannover saniert wird und es zu Verzögerungen im Zugverkehr kommt, könnten zudem weitere Reisende auf das Auto ausweichen.

Wie es aktuell auf den Straßen im Norden aussieht, erfahren Sie im NDR Verkehrsstudio.

Staufalle rund um Hamburg

Großes Staupotenzial in Norddeutschland hat der gesamte Großraum Hamburg, vor allem auf der A1 sowie der A7 in beiden Fahrtrichtungen. Betroffen sein könnten nach Ansicht des ADAC auch die A2 vom Ruhrgebiet über Hannover nach Berlin und das A7-Teilstück zwischen Göttingen und Hannover. Auch bei Bremen und Rostock sollten Autofahrer Wartezeiten einplanen.

Auf der Autobahn 23 Richtung Hamburg müssen sich Autofahrer ebenfalls auf Behinderungen einstellen. Bis zum Herbst sollen nahe dem Dreieck Nordwest neue Lärmschutzwände gebaut werden.

Lange Blechlawinen am Freitag

Zu Beginn des langen Wochenendes war es am Freitag zu Verkehrsbehinderungen vor allem im Großraum Hamburg gekommen - mit Blechlawinen auf der A1 und der A7. Deutlich besser lief es am Sonnabend. Auf A7 und A1 gab es bis zum Nachmittag zwar vereinzelt Abschnitte mit bis zu zehn Kilometer stockendem Verkehr, später rollte der Verkehr auf den Autobahnen jedoch nahezu störungsfrei - wie auch am Pfingstsonntag.

Heute den Regenschirm nicht vergessen

Hoch "Renate" brachte am Sonntag freundliches Wetter mit einem Wechsel aus Sonnenschein und durchziehenden Wolkenfeldern bei bis zu 24 Grad und nur vereinzelt Schauern. Heute sollte wieder der Regenschirm eingepackt werden, denn es wird wechselhaft. Mit örtlich bis zu 25 Grad bleibt es mild, aber die Sonne macht sich rar, und es werden teils kräftige Schauer und Gewitter erwartet.

Schäden durch Sturmtief "Ivan"

Ungemütlich war der Start ins Wochenende gewesen. Mit stürmischen Böen hatte Sturmtief "Ivan" am Freitag viele Pfingsturlauber an der Nordseeküste begrüßt. Polizei und Feuerwehr meldeten unter anderem im Landkreis Aurich umgestürzte Bäume und überflutete Straßen. Auf Norderney mussten die Kitesurfer beim "White Sands Festival" am Strand bleiben, auch Volleyball-Turniere wurden demnach behindert. Eine Müllsammelaktion zum Tag der Meere auf der Insel musste auf heute verschoben werden. Auch in Hamburg hatte der Sturm einige Schäden verursacht.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 09.06.2019 | 11:00 Uhr