ADAC: Die längsten Staus gibt es in Niedersachsen

Marode Straßen, Baustellen und viele Pendler: Die Autobahnen in Norddeutschland bleiben eine Geduldsprobe für viele Autofahrer. Das belegt die neue Staubilanz des ADAC. Demnach staute sich der Verkehr besonders oft in Niedersachsen. wo die Länge aller Staus in 2018 erneut gewachsen ist. Die Summe stieg im Vergleich zum Vorjahr um 33.790 Kilometer auf 155.250 Kilometer an. Für Niedersachsen bedeutet das: Spitzenplatz unter den norddeutschen Bundesländern. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern hingegen gab es im Jahr 2018 weniger Staus als im Vorjahr - und in Hamburg sei deren Anzahl gleich geblieben, aber die Staudauer habe zugenommen.

Stau-Rekord für Hamburgs Autobahnen

So standen Autofahrer in Hamburg im vergangenen Jahr so lange im Stau wie nie zuvor. Insgesamt waren es 12.164 Stunden - 258 Stunden mehr als 2017. Zumindest auf den Autobahnen erhöhte sich die Staudauer also vergleichsweise wenig. Allerdings gibt die ADAC-Statistik über die täglichen Staus auf den übrigen Straßen der Stadt keine Auskunft.

Besonders oft staute sich der Verkehr in Hamburg auf der A7 - so wie etwa im Juli des vergangenen Jahres, als nach einem Lastwagen-Unfall zwischen Quickborn und Schnelsen über Stunden nichts mehr ging.

Niedersachsen: Längster Stau auf A7

Schleppend voran ging es auf der A7 auch in Niedersachsen am 18. Mai. Damals bildete sich mit 23 Kilometern zwischen Fleestedt und Hamburg-Schnelsen der längste Stau des vergangenen Jahres. "Der Stau hatte die Landesgrenze überwunden, hatte seinen Ursprung und Schwerpunkt aber in Niedersachsen. Daher gilt er als längster Stau im Bundesland", sagte dazu ein Sprecher des ADAC.

Weniger Stau in SH

Auch in Schleswig-Holstein mussten Autofahrer auf der A7 viel Geduld mitbringen, wobei insgesamt die Staulänge zurückging - um knapp 6.200 Kilometer auf insgesamt rund 28.000 Kilometer. Der Abschnitt zwischen Quickborn und Schnelsen-Nord war Spitzenreiter bei den Staus. Dort staute sich 2018 der Verkehr auf insgesamt 2.212 Kilometern.

MV: Lage etwas entspannter

Etwas entspannt hat sich die Lage in Mecklenburg-Vorpommern, wo Autofahrer ebenfalls weniger im Stau standen als im Jahr davor. Die Staus summierten sich 2018 auf 3.349 Kilometer - nach 4.801 Kilometern im Jahr 2017.

Am stärksten betroffen waren der Abschnitt Wöbbelin-Hagenow der A24 mit 515 Staukilometern. Die Staus am A20-Loch bei Tribsees wurden nicht berücksichtigt, da die Umleitung über Landstraßen führte, wie ein ADAC-Sprecher sagte.

Bundesweit rund 2.000 Staus pro Tag

Bundesweit registrierte der ADAC rund 745.000 Staus auf deutschen Autobahnen. Im Durchschnitt gab es damit mehr als 2.000 Staus pro Tag. Die Staulängen wuchsen um rund fünf Prozent und summierten sich auf einer Gesamtlänge von etwa 1,5 Millionen Kilometer - das entspricht einer Autoschlange, die etwa 38-mal um die Erde reichen würde.

