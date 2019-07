Stand: 25.07.2019 19:06 Uhr

42,6 Grad: Lingen knackt erneut Deutschland-Rekord

Erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist in Deutschland eine Temperatur von über 42 Grad Celsius gemessen worden: Im niedersächsischen Lingen war es am Donnerstagnachmittag 42,6 Grad heiß, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Um 15.10 Uhr hatte der DWD an derselben Messstation bereits 41,5 Grad verzeichnet, um 15.50 Uhr 41,6 Grad und wenig später 42,0 Grad. Der Lingener Rekord muss laut DWD aber noch überprüft werden: "Das ist ein vorläufiger Zwischenstand", hatte Sprecher Andreas Friedrich schon bei den Rekorden vom Nachmittag gesagt. "Ich lege nicht die Hand dafür ins Feuer, dass es bei diesem Wert bleibt."

Am Mittwoch war der deutschlandweite Hitze-Rekord mit 40,5 im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen gemessen worden. Die bis dahin bundesweit heißesten Temperaturen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen waren mit 40,3 Grad im Jahr 2015 in Kitzingen in Bayern gemessen worden. Lingen hatte am Mittwoch mit 39,1 Grad den bis dahin geltenden norddeutschen Temperaturrekord geknackt. Der alte Höchstwert seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hatte bei 38,7 Grad gelegen, gemessen am 9. August 1992 in Teterow in Mecklenburg-Vorpommern.

Latif: "Heiße Tage nehmen immer weiter zu" NDR//Aktuell - 25.07.2019 16:00 Uhr Die Tage mit Temperaturen über 30 Grad nehmen immer weiter zu. Warum das so besorgniserregend ist, erklärt Klimaforscher Mojib Latif.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fast 30 Grad auf dem Brocken

Im westlichen und südlichen Teil Niedersachsens sowie in Bremen gilt derzeit noch eine Hitze-Warnung des DWD. Ursache der hohen Temperaturen ist "Yvonne" - ein Hoch, das heiße und trockene Luft aus der Sahara nach Norden treibt. Sogar auf dem Brocken war es am Donnerstag so heiß wie noch nie: Schon am Mittag wurden auf dem 1.141 Meter hohen Berg im Harz 29,7 Grad Celsius gemessen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte. Damit wurde der bisherige Topwert von 29,0 Grad von August 2012 übertroffen.

Keine Rekorde in Hamburg und Schleswig-Holstein

In Hamburg stiegen die Temperaturen laut DWD am Nachmittag auf knapp über 35 Grad. Der Rekord von 1992 liegt in der Hansestadt bei 37,3 Grad Celsius. Etwas weniger schwitzten die Menschen in Schleswig-Holstein. Hier lagen die Temperaturen am Nachmittag zwischen 35,4 Grad in Itzehoe und 33,1 Grad im Nordseebad St. Peter-Ording. Deutlich kühler war es an der Ostseeküste. Wegen des Ostwindes stiegen die Werte in Hohwacht im Kreis Plön nur auf 28,4, auf Fehmarn 26,2 und in Kiel-Holtenau 31,8 Grad. Damit blieben die Temperaturen in Schleswig-Holstein deutlich unter dem Rekord von 1992, als in Lübeck 38,0 Grad gemessen wurden.

Hannover und Bremen meldeten Mittagstemperaturen von 35 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern wurde mit 34,9 Grad in Pritzier (Landkreis Ludwigslust-Parchim) der landesweit höchste Wert gemessen, Uwe Ulbrich vom NDR Wetterstudio auf Hiddensee mitteilte. In Schwerin und Wismar lagen die Werte nur knapp darunter.

Videos 02:04 NDR//Aktuell Wettervorhersage: Temperaturen sinken leicht NDR//Aktuell Am Wochenende sinken die Temperaturen - wenn auch nur leicht. Frühestens am Sonntag kann es dann regional zu ersten Niederschlägen kommen. Video (02:04 min)

Frühestens am Wochenende wieder Chance auf Regen

Auch am Freitag sowie am Wochenende soll es sommerlich und heiß bleiben - die Temperaturen gehen allerdings etwas zurück. Am Freitag werden laut DWD in Flensburg 28, in Hamburg 32, in Hannover 34 und in Osnabrück bis 36 Grad erwartet. Am Sonnabend sollen die Höchsttemperaturen im Norden zwischen 25 und 32 Grad liegen, am Sonntag zwischen 26 und 31 Grad. Gleichzeitig steigt die Schauer- und Gewitterneigung. Wie heiß es in Ihrer Region wird, erfahren Sie in der NDR Wettervorhersage.

Waldbrandgefahr und Blaualgen-Belastung steigen

Aufgrund der Hitze nimmt in allen nördlichen Bundesländern die Waldbrandgefahr zu, besonders gefährdet sind laut DWD Südwest-Niedersachsen und Teile von Mecklenburg-Vorpommern. Die Gefährdungsstufe liegt fast überall im Norden bei 4 oder 5. In vielen Gewässern wie der Alster in Hamburg steigt zudem die Belastung mit Blaualgen. Die Cyanobakterien können ab einer bestimmten Konzentration Hautreizungen, Übelkeit oder Schwindel hervorrufen. Weil an heißen Tagen deutlich mehr Trinkwasser verbraucht wird, rufen einige Versorger an der Ostseeküste dazu auf, sparsam mit dem Verbrauch zu sein.

Plöger: Der Klimawandel bringt Hitzewellen NDR Info - Aktuell - 23.07.2019 07:20 Uhr Autor/in: Sperling, Andreas Eine neue Hitzewelle ist im Anmarsch - mit Temperaturen von bis zu 40 Grad. ARD-Wetterexperte Sven Plöger erläutert im Interview, wo es in Norddeutschland am wärmsten wird.







3,25 bei 16 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR//Aktuell | 25.07.2019 | 11:00 Uhr