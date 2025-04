Die N-JOY Osternasen 2025: Euer Wunschhit-Marathon Stand: 12.04.2025 06:00 Uhr Von Karsamstag bis Ostermontag (19. bis 21. April) seid allein ihr unsere Musikchefs: Ihr sagt an, wir spielen eure Hits! Kein Song ist zu alt, zu unbekannt oder zu peinlich. Denn bei den N-JOY Osternasen ist alles erlaubt!

Eure Wünsche sind uns Befehl: An Ostern dürft ihr euch drei Tage lang wünschen, was das Herz begehrt - ihr bestimmt, was bei uns im Programm läuft!

Für die Wunschhits im XXXL-Format stehen eure Osternasen Julia, Svenja, Jan und Lars im N-JOY Studio - und wir versprechen euch schon jetzt: Die vier Nasen werden eure Wünsche abfeiern!

Euer Oster-Programm

Karsamstag könnt ihr euch direkt von unserem verrückten Wunschhit-Marathon wecken lassen. Ab 8 Uhr heißt es bei den N-JOY Osternasen: Feuer frei, Musik ab! Bis Ostermontag um 18 Uhr spielen sie eure Musikwünsche - und dabei ist wirklich alles erlaubt!

Musikwunsch für die Osternasen? Her damit!

Ihr wisst schon ganz genau, was ihr an Ostern hören möchtet? Dann schickt uns euren Wunsch direkt als Sprach- oder Textnachricht ins Studio - am besten über den Messenger der kostenlosen N-JOY App.

Während der N-JOY Osternasen könnt ihr Julia, Svenja, Jan und Lars eure Wünsche auch direkt am Telefon verraten und eine Runde mit ihnen quatschen - über die kostenlose N-JOY Hotline: 0800 0 - 11 77 66.

