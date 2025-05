Eure Schätzung: Wann legen Martinas Hühner das erste Ei? Stand: 29.01.2024 11:51 Uhr Martinas Hühner sind eingezogen, haben Namen bekommen - aber bisher noch kein einziges Ei gelegt. Was glaubt ihr, wann es soweit ist? Gebt hier euren Tipp ab und gewinnt mit etwas Glück 1x2 Tickets für Jason Derulo in Hamburg und einen Eierkocher!

Hinweis: Das Gewinnspiel ist beendet - Martinas Hühner haben am 26. Januar ihr erstes Ei gelegt. N-JOY Hörerin Sonja hat auf das richtige Datum getippt und gewinnt die Tickets und den Eierkocher. Herzlichen Glückwunsch!

Ihr seid echte Hühner-Kenner oder wart schon immer gut im Schätzen? Dann seid ihr hier genau richtig! Martina und Greg möchten von euch wissen, was ihr glaubt, wann Martinas Hühner das erste Ei legen. Liegt ihr richtig, habt ihr die Chance auf 1x2 Tickets für Jason Derulo am 17. März 2024 in Hamburg und einen Eierkocher.

Tickets für Jason Derulo: So gewinnt ihr!

1. Füllt das Formular am Ende der Seite aus und gebt an, an welchem Datum Martinas Hühner wohl das erste Ei legen.

2. Unter allen, die das richtige Datum getippt haben, wird einer von euch ausgelost.

3. Werdet ihr angerufen und seid im Radio zu hören, gewinnt ihr die Tickets und den Eierkocher.

In den Teilnahmebedingungen findet ihr alle ausführlichen Infos. Wir drücken euch die Daumen!

*Hinweis: Unsere Gewinnspiele finden immer nur auf unseren eigenen N-JOY Plattformen (N-JOY.de und N-JOY App) sowie im Radio statt.

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die N-JOY Morningshow | 17.10.2023 | 06:00 Uhr