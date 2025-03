Martina & Greg von N-JOY laden euch ein: Pony & Bart LIVE Stand: 21.03.2025 05:00 Uhr Die letzte Folge vom Podcast Pony & Bart zeichnen Martina und Greg live auf - und ihr könnt dabei sein!

Wir, also Martina & Greg aus eurer N-JOY Morningshow, haben es in der aktuellen Folge vom 21.03.2025 verkündet: Am Freitag erschien nicht nur eine neue Folge vom Podcast Pony & Bart, sondern auch die vorletzte Folge.

Wir sind sehr, sehr dankbar für die beste Community, die wir in diesem Jahr aufgebaut haben! Ihr habt uns immer wieder zu allen möglichen Themen geschrieben, Feedback zu Rubriken gegeben und uns persönliche Stories erzählt.

Da der Podcast nicht einfach so verschwinden soll, haben wir uns mit dem ganzen Team zusammengesetzt und überlegt, wie wir die Zeit, die wir jetzt im Podcast zusammen verbracht haben, auch gemeinsam noch mal hochleben lassen können. Und da haben wir uns gedacht: Wir laden euch ein!

Am Freitag, den 04. April 2025, nehmen wir eine Pony & Bart Folge live auf und lassen den Abend mit DJ und Drinks ausklingen.

Wo findet das Ganze statt?

Um 18.00 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) bei N-JOY – Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg. Es gibt Snacks und Drinks – und unser N-JOY Resident DJ Christian Lidsba legt anschließend auf. Um 22 Uhr endet die Veranstaltung.

Wie melde ich mich an?

Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch jetzt in dem Formular an. Ob ihr dabei seid, erfahrt ihr dann spätestens am 28.03.2025.

Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier. Wir wünschen euch viel Glück!

Deine Daten Vorname: * Nachname: * Alter: * Telefonnummer: * E-Mail Adresse: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!



Warum wird der Podcast beendet?

Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir haben uns schlussendlich aber aus verschiedenen Gründen dafür entschieden, den Podcast zu beenden:

Zeitaufwand: Im Kontakt mit der Community haben uns viele gesagt, dass sie's oft gar nicht schaffen, sich zusätzlich zur N-JOY Morningshow auch noch regelmäßig einen Podcast anzuhören.

Im Kontakt mit der Community haben uns viele gesagt, dass sie's oft gar nicht schaffen, sich zusätzlich zur N-JOY Morningshow auch noch regelmäßig einen Podcast anzuhören. Energie: Der Podcast mit Vorbereitung, Aufnahme, Schnitt usw. nach der Morningshow ist für uns mehr Aufwand als erwartet.

Deswegen haben wir überlegt, dass es vielleicht cooler wäre, etwas zu machen, das ihr einfacher in euren Tag einbauen könnt - und wir auch. Ob ein Format auf Instagram, TikTok oder YouTube oder ein anderer Podcast, der kürzer, aber dafür vielleicht öfter ist: Wenn ihr da direkt einen Wunsch oder Ideen habt, schreibt uns diese gerne an ponyundbart@ndr.de.

Und natürlich könnt ihr Martina und Greg weiterhin montags bis freitags von 6 bis 10 Uhr in der N-JOY Morningshow hören.

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die N-JOY Morningshow | 21.03.2025 | 05:00 Uhr