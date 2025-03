Vier neue DJs: Die N-JOY Residents bekommen Verstärkung! Stand: 04.04.2024 06:00 Uhr Jeden Freitag ab 22 Uhr und samstags ab 20 Uhr gibt's ein DJ-Set von einem unserer N-JOY Residents. Ab sofort besteht unser DJ-Pool nicht mehr aus vier, sondern aus acht bekannten DJs, die euch die Party nach Hause bringen!

Schon seit einiger Zeit feiert ihr die DJ-Sets von Alle Farben, VIZE, Jerome und Christian Lidsba ab. Sie bringen im Wechsel jede Woche ein DJ-Set ins Radio. Zusätzlich gibt's im Anschluss einen Gastmix von den besten Acts der EDM-Szene.

Nun gibt es fette News: Unsere N-JOY Residents bekommen Verstärkung! Diese vier DJs mixen jetzt auch Musik für euch:

Glockenbach

Glockenbach verbirgt sein Gesicht hinter einer schwarzen Maske und möchte dadurch ganz bewusst seine Identität geheim halten. Stattdessen lässt er seine Musik für sich sprechen. Sein Motto: Die Menschen, die seine Songs hören, sollen ihren Alltag vergessen und einfach die Musik genießen. Wir finden: Das klappt ziemlich gut!



Toby Romeo

Toby Romeo ist einer der Shooting Stars der EDM-Szene. Der DJ und Produzent aus Salzburg wurde durch seine Kollaboration "Where The Lights Are Low" mit Felix Jaehn bekannt. Es folgten weitere Hits wie "Crazy Love" mit Leony oder "What It Feels Like" mit seinen N-JOY Residents-Kollegen YouNotUs. Auch die N-JOY Community konnte sich schon von seinen DJ-Qualitäten überzeugen, so hat er zum Beispiel 2023 bei N-JOY The Beach in Büsum der Crowd ordentlich eingeheizt.



YouNotUs

YouNotUs bringen Tomorrowland-Gefühle ins Radio! Seit 2015 arbeiten Tobias Philippsen und Gregor Sahm als DJ-Duo zusammen. Mit Hits wie "Supergirl" oder "Narcotic" konnten sie bereits große Erfolge feiern - und inzwischen auch auf den ganz großen Festival-Bühnen überzeugen. Ihr Markenzeichen: Eingängige Pop-Hooks treffen auf entspannte Deep-House-Beats.



Twocolors

Twocolors versuchen, aus verschiedenen Soundfarben die größten Kontraste rauszuholen. Das Duo hat sich 2015 in Berlin gegründet und von dort mit seinem Sound die ganze Welt erobert. Mit Songs wie "Lovefool", "Heavy Metal Love" oder "Cynical" haben sie auch die Herzen der N-JOY Community erobert.

Stellt euch einen wöchentlichen Reminder ein: Freitags ab 22 Uhr und samstags ab 20 Uhr gibt es im Wechsel ein neues DJ-Set von einem unserer N-JOY Residents!

Alle Infos zur Sendung und die Sets zum Nachhören findet ihr hier.

