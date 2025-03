N-JOY Garage Sounds Stand: 15.04.2024 12:31 Uhr Gänsehaut-Feeling und Ohrwürmer to go: Schaut euch hier die Mini-Gigs der Stars aus unserer N-JOY Tiefgarage an!

Mittlerweile waren schon einige bekannte Acts zu Gast bei den N-JOY Garage Sounds. Hier könnt ihr euch die Auftritte von Tom Gregory, Michael Schulte und Co. immer wieder anschauen!

Garage Sounds mit Declan J Donovan

Was für eine Stimme! Declan J Donovan hat in unserer Tiefgarage performt.

Michael Schulte mit einer wunderschönen Version von "Waterfall" - und einem überraschenden Ende!



Garage Sounds mit Bosse

Aki Bosses Performance bei den Garage Sounds ist im wahrsten Sinne des Wortes "Ein Traum"!



Garage Sounds mit Tom Gregory

"Never Look Back" heißt dieser wunderschöne Song, den Tom Gregory bei uns performt hat.



Garage Sounds mit 01099 x Ski Aggu x Otto

Na, "Friesenjung"-Ohrwurm geglückt?



Garage Sounds mit Kamrad

Gänsehaut pur: Kamrad mit "I Believe".



Garage Sounds mit Malik Harris

Wir hatten wieder Gänsehaut-Besuch - von Malik Harris. Er hat seinen Song "Dreamer" in einer Akustik-Version bei uns gespielt.



Garage Sounds mit Mae Stephens

Auch Mae Stephens hat uns in der N-JOY Tiefgarage besucht - und ihren Song "If We Ever Broke Up" performt.



Garage Sounds mit Ray Dalton

Was für eine Stimme! Funfact: Ray Dalton singt gerne in Tiefgaragen - wir haben ihm unsere natürlich bereitwillig angeboten! Und damit wurden unsere N-JOY Garage Sounds eröffnet.

