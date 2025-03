Gewinnt ein DAB+ Digitalradio! Stand: 02.03.2025 00:00 Uhr Mit Top-Klangqualität noch besser N-JOY hören: Macht mit und sichert euch die Chance auf ein DAB+ Digitalradio!

Klarer Klang, beste Qualität und große Programmvielfalt - so klingt modernes Radio! Außerdem gibt es über das Display praktische Zusatzinformationen: Welcher Song wird gerade gespielt? Wie wird das Wetter? Und was geht in den News und im Netz ab?

Das wollt ihr auch? Kein Problem: Nehmt einfach am Gewinnspiel teil und ihr habt die Chance auf ein stylisches DAB+ Digitalradio!

Jetzt ein Digitalradio gewinnen

In der N-JOY App und auf N-JOY.de könnt ihr vom 02.03.2025 (0 Uhr) bis 09.04.2025 (23:59 Uhr) ein DAB+ Digitalradio gewinnen. Mitmachen ist ganz einfach - mit wenigen Klicks nehmt ihr teil:

Tragt euch am Ende der Seite ins Formular ein.

Schickt das Formular ab.

Drückt die Daumen, dass ihr ausgelost werdet!

Die ausführlichen Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel findet ihr hier. Wir drücken euch die Daumen!

Weitere Informationen DAB+ In diesem Bereich informieren wir Sie über die Empfangsmöglichkeiten von Digitalradio. mehr Niebüll und Umgebung: Änderung beim N-JOY Empfang Achtung an alle, die uns aus Niebüll und Umgebung hören: Ab dem 9. April 2025 entfällt die UKW-Frequenz 91,5 MHz, über die ihr N-JOY bisher hören konntet. Ihr könnt uns aber natürlich trotzdem weiterhin hören - hier alle Infos! mehr

