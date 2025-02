10 Gründe, warum wir uns schon auf den Frühling freuen Stand: 24.02.2025 10:15 Uhr Licht, Eis und Flirts im Park sind bereits in greifbarer Nähe. Aber es gibt noch ein paar weitere Dinge, die uns die Vorfreude auf den Frühling noch mal so richtig versüßen.

Wir machen euch jetzt schon mal etwas Appetit auf die ersten zarten Knospen der Wohlfühl-Jahreszeit und präsentieren euch zehn Gründe (von insgesamt 857), weshalb wir uns alle mega auf den Frühling freuen.

1. Morgens endlich wieder sehen!

Schluss mit den Zeiten, in denen ihr auf dem Weg vom Bett zum Lichtschalter erst den Nachttisch, dann den Wecker und schließlich die Lampe umgehauen habt, weil's schlichtweg stockduster ist. Ist es nicht viel besser, wenn direkt nach dem Weckerklingeln erste Sonnenstrahlen durch die Gardinen schimmern und euch den nötigen Energieboost für den Tag geben?

2. Wieder mit dem Rad fahren

Ihr dürft euch endlich wieder aufs Rad trauen. Und das Beste: Ihr findet's jetzt auch wieder. Vorbei die Gefahr, dass sich die Finger während der Fahrt tiefblau verfärben.

3. Das erste Eis des Jahres

Dieses Gefühl ist unschlagbar: Wenn eure Lippen erstmals im Jahr auf angenehm kühlendes Milchspeiseeis oder Fruchtsorbet treffen und eure Zunge von all den wunderbaren Geschmacksrichtungen in der Auslage des Eiscafés verwöhnt wird.

4. Zeit sparen am Kleiderschrank

Zwiebellook adé! Morgens spart ihr künftig fleißig Minuten, weil ihr keine 35 Kleidungsstücke aus dem Schrank suchen und anziehen müsst. Da bleibt sogar noch Zeit für einen Espresso.

5. Sportschuhe schnüren!

Hand aufs Herz: Wie oft wollten wir Sport machen, haben aus dem Fenster geguckt und es uns wieder anders überlegt? Richtig, in letzter Zeit sehr oft. Auch das ist bald vorbei. Bei milden Temperaturen joggt es sich draußen viel angenehmer. Das gilt natürlich auch fürs Radfahren, Rudern, Spazierengehen und Open-Air-Schach.

6. Picknicken

Mit bestellter Pizza vor der Glotze hängen bringt Bock, keine Frage. Sonnabends oder sonntags habt ihr in Bälde aber noch die zusätzliche Option, draußen im real life zu speisen. Schnappt euch eure Homies, packt euch Burgunderschinken, Eier und ein süffiges Getränk in den Picknickkorb und ab in den nächsten Park. Das Ganze betrifft natürlich auch eure Mittagspause im Büro.

7. Mehr Durchblick

Brillenträger kennen das Problem: Man kommt von draußen in die Wärme und hat plötzlich nur noch ein Sehvermögen von 15 Prozent. Das gleiche Ergebnis erzielt ihr, wenn ihr draußen den Schal vor dem Mund habt und stetig in ihn ausatmet.

8. Flirten was das Zeug hält

Für Singles bietet der Frühling eine ganze Reihe an Reizen. Sonne und Temperaturen bringen unsere Hormone auf Hochtouren. Also Augen auf beim Spazieren durch den Park - eure künftige bessere Hälfte könnte schon hinter der nächsten Hecke auf euch warten.

9. Feiern, bis es hell wird

Von einer Party nach Hause gehen, wenn es schon langsam wieder hell wird - dafür musstet ihr im Winter viel Durchhaltevermögen an den Tag beziehungsweise die Nacht legen. Ein Glück ist dieses dunkle Kapitel demnächst vorbei. Schon Ende April geht die Sonne ab 5.30 Uhr auf, untermalt vom süßen Gezwitscher der Vögel.

10. Aufbruchstimmung!

Holt den Pinsel raus! Der Begriff Frühjahrsputz kommt nicht von ungefähr ... denn wer hält es schon für sinnvoll, die Fenster im Winter zu putzen? Der Frühling ist die ideale Zeit, eure Aufbruchstimmung auch in den eigenen vier Wände zu versprühen. Wohnung entrümpeln, das Bett umstellen oder der Wohnzimmerwand eine neue Farbe verpassen - it's up to you!

