12 Wörter aus anderen Sprachen, die super witzig klingen

Fremdsprachen lernen ist langweilig? Nicht, wenn ihr die richtigen Vokabeln raussucht!

Schon mal heftig über das Wort "Urgroßmutter" gelacht? Wahrscheinlich nicht - auf Deutsch klingt das Wort auch eher lame. Auf Schwedisch allerdings nicht: Da heißt die Urgroßmutter nämlich "Gammelmormor". Und das ist nicht das einzige Wort aus anderen Sprachen, das für uns einfach nur witzig klingt.

Wie süß!

Gehen zwei Isländer in den Zoo: "Komm, lass uns dem Bambusbjörn beim Essen zugucken". Niedlich!



Etwas zu bildlich?!

Gut, es ist halt, wie es ist. Aber will man sich so genau vorstellen, wie es gegen Ende des Lebens um den eigenen Körper steht?



Guten Appetit!

Ist gar nicht so widerlich, wie es klingt. Eigentlich ist sie sogar ziemlich lecker, die Kaka.



Keine billige Anmache

... sondern ein ganz unschuldiges Wort.



Obacht

Gibt es in Schweden am Ende nur so viele Wintersportfans, weil sich das Wort "Hoppbacke" so lustig anhört?



#isso

Platt sagt es halt, wie es ist - auch wenn es vielleicht ein bisschen zu deutlich ist.



Für unterwegs

Den "Ackerschnacker" können wir natürlich nicht nur auf dem Feld benutzen, sondern auch in den Innenstädten und an den Stränden dieser Welt.



Achtung, nicht essen!

Hätten wir "Harry Potter" mal auf Französisch gelesen!



Ganz harmlos

"Ich verhuure mein Auto" - nice!



Geräusch + Aussehen

Ihr werdet beim Auspacken neuer Geräte oder Möbel nie wieder "Styropor" sagen. Und ihr werdet den Piepschaum nie wieder geräuschlos entsorgen!



Lecker!

"Du siehst sehr lekker aus" - klingt nicht so richtig nach einem Kompliment.



Niedliches Obst

"Prumm" heißt auf Kölsch Pflaume. Ein Pfirsich ist also eine plüschige Pflaume.

