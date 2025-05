Die lustigsten Blitzerfotos Stand: 16.05.2025 08:21 Uhr Auf diesem Foto lächeln wohl die wenigsten Menschen: Das Blitzerfoto zählt zu den unbeliebtesten Postsendungen Deutschlands - dafür aber auch zu den kuriosesten Andenken!

Mit 52 km/h durch die 30er-Zone

Na da hatte es aber jemand eilig: Diese rasende Ente ist im April 2025 in einer Schweizer Gemeinde in die Radarfalle geflogen - mit 52 Kilometern in der Stunde. Das Kuriose: Auf den Tag genau sieben Jahren zuvor wurde nach Angaben der Gemeinde an der gleichen Stelle schon mal eine Ente beim Schnellfliegen geblitzt. Die Gemeinde kann eine Manipulation ausschließen: Die Polizei habe versichert, dass die Radaranlage geeicht und geprüft werde und die Fotos versiegelt seien.

Eine Stockente, hier ein männlicher Erpel, kann bis zu 100 km/h schnell fliegen. Bei Autofahrern wäre in dieser 30er-Zone eine Strafe von umgerechnet mehr als 260 Euro fällig gewesen. Glück gehabt, Ente!

Sitzt da etwa das Krümelmonster hinterm Steuer?

Eine Person mit einem Krümelmonster-Kostüm ist auf einer Autobahn bei Dortmund in Nordrhein-Westfalen mit elf Kilometern pro Stunde zu schnell geblitzt worden. Die Verkleidung erinnere an eine Figur aus der Muppetshow oder der Sesamstraße, teilte die Polizei mit. Ob bewusst zu schnell gefahren wurde, um sich mit der Maske über dem Kopf fotografieren zu lassen und sich das Bild als lustige Trophäe an die Wand zu hängen, sei nicht bekannt. Durch die vermeintlich witzige Aktion steige das Unfallrisiko aber deutlich, warnte die Polizei: Die Kostümierung schränke das Sichtfeld stark ein.

Rennradfahrer rast mit 80 km/h durch Ortschaft

Nordrhein-Westfalen: Bei einer Radarkontrolle ist ein Mann innerorts mit 80 Stundenkilometern geblitzt worden. Sein Glück: Er war mit dem Rad unterwegs. Da laut Gesetz nur Kraftfahrzeuge bei Geschwindigkeitsverstößen mit Bußgeldern sanktioniert werden können, musste der Radfahrer keine Strafe zahlen.

Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde

Diese Kuriosität stammt aus Ratingen in Nordrhein-Westfalen. Hier hat sich das Sprichwort "Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde" für einen Autofahrer, der in einer 50er-Zone mit 61 Stundenkilometern unterwegs war, bewahrheitet. Genau in dem Moment, in dem das Fahrzeug geblitzt wurde, kam eine Reiterin am Messgerät vorbei. Da Ross und Reiterin Großteile des Autos verdeckten, machten sie das Blitzerfoto für die weitere Verfolgung dieser Geschwindigkeitsüberschreitung unbrauchbar.

Kinderwagen mit 61 Sachen?!

Märkischen Kreis: Um die Geschwindigkeit in einer 50-Zone zu überwachen, positioniert sich dort ein Messwagen. Blöd nur, dass eine Mutter und ihr Kind zufällig zu Komplizen eines Temposünders werden, indem sie im entscheidenden Moment durch die Kamera laufen. Das Kennzeichen des Fahrers wird so verdeckt - 15 Euro Verwarngeld bleiben ihm erspart.

Flieg, kleine Taube! Flieg!

Taube mit Düsenantrieb? Dieses Tier wurde mit 45 Stundenkilometern in einer 30er-Zone geblitzt. Das Bußgeld einzutreiben, dürfte den Behörden wohl schwer fallen.

Blitzapparat statt Laserschwert

Wenn man "Fast and the Furious" und "Star Wars" kombiniert, kommt wahrscheinlich das dabei raus:

Promi-Flash

Na, erkennt ihr den prominenten Beifahrer? Richtig: Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl wurde 1996 ganze 33 Stundenkilometer zu schnell durch das Saarland gefahren.

Wild wild west

Mit nur 1 PS geblitzt werden, ist auch eine Kunst. Dieses ausgebüxte Pferd hatte jedenfalls keine Zeit zu verlieren.

Diese Schmerzen

Wir kennen das: Man stößt sich den Mittelfinger ganz böse am Armaturenbrett und hält ihn dann gegen die Lüftung.

Ho, ho, no

Für diesen Weihnachtsmann gibt's dieses Jahr definitiv eine Rute.

Blitzdenker

Differenzialgleichungen und andere große Rätsel der Menschheit - das alles scheint dieser Typ auf der Überholspur zu lösen.

Der Schnell-Leser

Dieser Fahrer arbeitet sich nebenbei noch eben durch den Feuilleton-Teil der Sonntagszeitung. Unsere Aktion "Kopf hoch. Das Handy kann warten" scheint auch für das Thema Zeitung am Steuer wichtig zu sein.

