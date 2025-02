8 Fernseh-Shows, die wir nie vergessen werden Stand: 19.02.2025 11:25 Uhr Auch wenn vieles, was damals gesendet wurde, heute sicherlich nicht mehr zeitgemäß wäre, schwelgen wir doch gern in Erinnerungen: "Geh aufs Ganze", "Herzblatt" und Co. - diese Unterhaltungssendungen werden wir nie vergessen!

Wenn ihr in den 1990er- oder 2000er-Jahren aufgewachsen seid, erinnert ihr euch bestimmt, wie ihr stundenlang wie gebannt vor dem Fernseher saßt und hochmotivierten Menschen dabei zugeschaut habt, wie sie beim "Domino Day" Stein um Stein nebeneinander stellten - nur um das Kunstwerk am Ende wieder umzukicken. Oder wie Männer und Frauen bei "Herzblatt" ihre große Liebe gesucht haben. Oder in spannenden Spielen um richtig viel Geld gespielt haben.

Lust auf mehr davon? Diese Shows katapultieren uns zurück ins Wohnzimmer unserer Jugend:

1. Die 100.000 Mark-Show

Von 1993 bis 2000 haben uns Ulla Kock am Brink und später Franklin beste Abendunterhaltung geboten. Das Prinzip: Vier Paare treten gegeneinander an, um am Ende ins Finale einzuziehen und 100.000 D-Mark zu gewinnen - ein für damalige Verhältnisse einmalig großer Betrag. Besonders die Spiele in der Wassersäule und am heißen Draht haben es uns damals angetan. Spannung pur!

2. Traumhochzeit

Auch in "Traumhochzeit" sind mehrere Paare gegeneinander angetreten. Nur das Ziel war ein anderes: Unter der Moderation von Linda de Mol haben die Verlobten darum gekämpft, sich am Ende live im Fernsehen das Ja-Wort zu geben. Für uns damals der romantischste Gedanke überhaupt!

3. Herzblatt

"So lieber Michael - wer soll dein Herzblatt sein?" Wir finden: "Herzblatt" ist eine der kultigsten Fernseh-Dating-Shows ever. Das Prinzip: Drei Herzblätter kämpfen durch kreative Antworten auf kreative Fragen um das Herz eines Mannes oder einer Frau, der oder die auf der anderen Seite der Wand sitzt. Erst am Ende der Runde, wenn es heißt "Hier ist Ihr Herzblatt", können die beiden sich zum ersten Mal sehen. Anschließend geht's auf einen romantischen Kurztrip. Ab in den Herzblatt-Hubschrauber!

4. Geh aufs Ganze

Tor 1, 2 oder 3 - oder doch lieber gleich das Geld mitnehmen? Wir haben bis heute die Rufe aus dem Publikum im Ohr: "Tor dreiiiii!" Auch bei "Geh aufs Ganze" war das Spielprinzip denkbar simpel: Niemand weiß, hinter welchem Tor sich welcher Gewinn versteckt - es kann auch der Zonk mit seinem fiesen Geräusch sein! Aber seien wir mal ehrlich: Im Grunde war die Show nichts anderes als eine Dauerwerbesendung.

5. Wetten, dass..?

In unserer Kindheit und Jugend war es DIE Sendung überhaupt. Der größte Vorteil: Wir durften lange aufbleiben, weil Thomas Gottschalk immer hoffnungslos überzogen hat!

6. Ruck Zuck

Mehr als 2.300 Folgen wurden insgesamt ausgestrahlt: Bei "Ruck Zuck" sind die Champions und die Herausforderer jeweils in Fünfer-Teams gegeneinander angetreten und haben quasi mehrere Runden Tabu gespielt. Gute Unterhaltung kann so einfach sein!

7. Geld oder Liebe

Von 1993 bis 2001 lief die unterhaltsame Sendung mit Jürgen von der Lippe in der Prime Time. Die Show ist eine Mischung aus Spielen und Dating: Während eine Truppe aus Männern und Frauen mit meist ungewöhnlichen Berufen sich Geld erspielt, wird versucht rauszufinden, wer zu wem passen könnte. Am Ende gab's dann die alles entscheidende Frage: Geld oder Liebe?

8. Nur die Liebe zählt

Hand aufs Herz: Wer von uns hat während dieser Sendung nicht regelmäßig eine Träne vergossen? Jeden Sonntag konnten wir Kai Pflaume dabei beobachten, wie er Liebende (wieder) zusammen bringt. Ob Liebesgeständnis, Entschuldigung oder die Wiedervereinigung mit vermissten Personen: Love is all you need!

