12 Dinge, die ihr in Mecklenburg-Vorpommern gemacht haben müsst

Eure Bucket List, was ihr in Mecklenburg-Vorpommern auf keinen Fall verpassen solltet!

Mecklenburgische Seenplatte oder Ostsee? Schwerin oder Rügen? Oder gleich alles hintereinander weg? Ihr habt die Qual der Wahl. Hier kommen 12 Ideen, was ihr in Mecklenburg-Vorpommern unternehmen könnt.

1. Seen und Wasserstraßen erkunden

Ob Mecklenburgische Seenplatte, die Müritz, der Leppinsee oder der Plauer See: Mecklenburg-Vorpommern hat viele Gewässer, die sich für gemütliche oder auch sportliche Touren mit dem Kanu, Kajak, Hausboot oder Floß anbieten. Je nachdem, wo ihr gerade seid, wenn euch die Lust auf eine Bootstour überkommt, sucht ihr am besten im Netz nach dem nächsten Verleih. Oft gibt es bei den Seen auch Tauchmöglichkeiten.

Wollt ihr gezielt einen schönen Spot für eine Tour ansteuern, könnt ihr zum Beispiel nach einem größeren See Ausschau halten. Wer lieber an Land unterwegs ist, kann übrigens auch eine Fahrradtour entlang der Seen oder der Ostseeküste planen!

2. Wunderschöne Städte anschauen

Mecklenburg-Vorpommern hat so schöne Städte und Küstenörtchen zu bieten! Alle aufzuzählen ist unmöglich - doch wenn ihr zum Beispiel an Stralsund, Rostock, Greifswald, Warnemünde oder Wismar vorbeikommt, solltet ihr auf jeden Fall einen Halt einplanen und euch einfach treiben lassen.

3. Schloss und Natur in der Landeshauptstadt

Und wo wir schon bei Städten sind, die ihr in Mecklenburg-Vorpommern sehen müsst, darf die Landeshauptstadt Schwerin natürlich nicht fehlen! Dort solltet ihr euch unbedingt das Schweriner Schloss anschauen. Bei gutem Wetter lohnt es sich auch, am Schweriner See vorbeizuschauen oder einen Bummel durch die Altstadtlädchen zu machen.

4. Sanddorn probieren

Mit einer Fläche von rund 120 Hektar zählt Ludwigslust zu den größten und ältesten Sanddornanbaugebieten Deutschlands. Die orangenen kleinen Beeren sollen sehr gesund und vitalisierend sein. Es gibt Sanddorn als Öl, Saft, Nektar, Tee, Likör, Wein, Grog, Konfitüre, Süßigkeiten oder Kosmetik - ihr habt die Wahl!

5. Die Kreidefelsen auf Rügen

Wenn ihr schon in Stralsund seid, lohnt sich auch ein Abstecher über die Rügenbrücke auf die Insel Rügen. Sie ist die größte Insel Deutschlands und besonders bekannt für die Steilküste und die Kreidefelsen im Nationalpark Jasmund, der zu den 16 deutschen Nationalparks zählt und jährlich eine Vielzahl von Besuchern anlockt.

6. Insel-Hopping

Auch wenn man gleich eine ganze Woche auf Rügen verbringen kann: Die anderen Inseln in Mecklenburg-Vorpommern sind ebenfalls eine Reise wert. Hiddensee, Usedom oder Poel: Warum nicht mit eurem Camper an der Ostseeküste entlangfahren und immer mal wieder auf eine der Inseln hoppen? Viele Inseln erreicht ihr ganz ohne Fährenüberfahrt.

7. Bernstein suchen

Wenn ihr am Strand unterwegs seid, wie wär es mit einer kleinen Schatzsuche? Vielerorts könnt ihr an der Ostseeküste nach stürmischen Nächten nämlich Bernstein finden. Meist versteckt sich Bernstein zwischen Holz, kleinen Steinen und Muschelschalen im sogenannten Spülsaum am Strand. Im Vergleich zu echten Steinen ist Bernstein sehr leicht und glänzt in der Sonne.

Wer nicht sicher ist, ob es sich bei einem Fund um Bernstein handelt, kann damit leicht gegen einen Zahn klopfen. Ein weicher Ton deutet auf Bernstein hin - die ähnlich aussehenden gelben Feuersteine klingen hingegen wesentlich härter. Auch mit stark salzhaltigem Wasser lässt sich die Echtheit prüfen: Bernstein schwimmt oben.

8. Die Aussicht genießen

Wer in Mecklenburg-Vorpommern hoch hinaus in die Baumkronen möchte und schwindelfrei ist, hat freie Auswahl! Es gibt viele Kletterparks, Hochseilgärten oder Baumwipfelpfade, von deren Aussichtstürmen ihr fast immer einen super Blick in die Umgebung habt.

9. Die Architektur in den Ostseebädern bewundern

An der Küste in Mecklenburg-Vorpommern gibt es unzählige schöne Städte. Vor allem in den vielen Ostseebädern wie zum Beispiel Boltenhagen, Kühlungsborn, Warnemünde, Binz oder Sellin - um nur ein paar zu nennen - könnt ihr die typische Bäderarchitektur bewundern.

10. Auf einer Seebrücke spazieren gehen

In vielen Ostseebäder findet ihr am Strand auch Seebrücken, von denen ihr einen fantastischen Blick aufs Meer und auf den Sonnenuntergang habt. Ein Spaziergang auf einer Seebrücke darf bei eurem Ostseeurlaub definitiv nicht fehlen!

11. Frischen Fisch aus der Ostsee essen

Auch das darf auf dieser Bucket List natürlich nicht fehlen! Ob gemütliches Fischrestaurant oder die gute alte Fischbrötchenbude: Wenn ihr an der Küste unterwegs seid, müsst ihr unbedingt leckeren Fisch aus der Ostsee essen! Vielleicht habt ihr ja sogar Lust, bei einem Fischerei-Trip dabei zu sein?

12. Baden, baden, baden

Zu einem Camping-Trip im Sommer gehören natürlich ausführliche Badesessions. Auch hier habt ihr die freie Wahl: Wollt ihr ins Meer oder in den See springen? Oder vielleicht doch in ein richtiges Bad gehen?

Ob Ostsee oder Badeseen wie der Müritz, dem Plauer See, Tollensee, Schaalsee oder Mirower See: Ihr habt die Wahl. Und wenn das Wetter mal nicht so mitspielt, lohnt sich auch ein Besuch eines Freizeitbades oder einer Therme. Checkt einfach, was sich gerade bei euch in der Nähe befindet.

