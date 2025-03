Tickets für lau: Gewinnt bei N-JOY Karten für Shirin David! Stand: 28.03.2025 06:00 Uhr Erlebt Shirin David live in Hamburg oder Hannover: Einfach Formular ausfüllen und Daumen drücken!

Ihr wollt dabei sein, wenn Shirin David im Norden auf der Bühne steht? Dann seid ihr hier richtig: Wir verlosen Karten für die Konzerte am 10.04.2025 in Hannover und am 15.04.2025 in Hamburg!

Tickets für Shirin David: Formular ausfüllen und gewinnen

Mitmachen dauert nur wenige Minuten:

Füllt das Formular am Ende der Seite aus.

aus. Wählt dabei auch das Konzert aus, für das ihr Tickets gewinnen möchtet.

Drückt die Daumen, dass ihr unter allen Teilnehmenden ausgelost werdet!

Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier. Wir wünschen euch viel Glück!

