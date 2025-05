Airbeat One 2025: Diese Acts sind dabei Stand: 16.05.2025 08:51 Uhr Auf Norddeutschlands größtem elektronischen Musikfestival, dem Airbeat One Dance Festival, legen die bekanntesten DJs und Produzenten der Welt ihre größten Hits auf. Hier findet ihr alle Acts für das Airbeat One 2025.

Zehntausende Musik-Fans vor einer einzigartigen Kulisse mit atemberaubenden Pyro-Effekten, dazu die neueste und beste Musik, die das Dance-Business zu bieten hat: Das ist das Airbeat One Dance Festival! Dieses Jahr gibt's zu den besten DJs der Welt Vibes von Barcelona und Madrid - das Festival in Neustadt-Glewe steht dieses Jahr unter dem Motto Spanien.

Airbeat One Festival 2025: Das Line-up

Diese Stars stehen vom 9. bis 13. Juli 2025 in Neustadt-Glewe auf der Bühne:

Armin van Buuren

Zwei Jahre lang haben wir darauf gewartet - jetzt ist der Festival-Track "Dream A Little Dream" endlich offiziell draußen! Den hat der "King of Trance" im Jahr 2023 bei einem Festival schon mal ausprobiert. Diesen Frühling hat er ihn zusammen mit Sam Gray veröffentlicht. Feiert mit, wenn er ihn auf dem Airbeat One 2025 auflegt!



Gestört aber GeiL

Zwei Jungs, die Pop-Songs zu perfekten House-Tracks machen. Für ihr Cover von "Unter meiner Haut" haben sie schon vor Jahren eine Goldene Schallplatte bekommen. Seitdem haben die beiden viele geile Nummern rausgehauen. Dieses Jahr haben sie sich den Song "Mockingbird" von Eminem geschnappt und ihn zusammen mit dem DJ Plastik Funk in einen House-Track verzaubert. Der Song ist garantiert auch am Start auf dem Airbeat One 2025!



Steve Aoki

Zu guter Electro-Mucke kriegt ihr bei Steve Aoki noch ein bisschen Sahnetorte, wenn ihr Glück habt. Er sucht sich gern Menschen im Publikum aus, die er mit einer Torte bewirft. Seine Liveshows sind großartig! Erlebt's einfach selbst auf dem Airbeat One 2025.



Dimitri Vegas & Like Mike

Dimitri Vegas & Like Mike machen extrem tanzbaren Electro-House. Auf dem Airbeat One 2025 zeigen sie uns wieder, warum sie weltweit zu den ganz Großen im DJ-Business gehören.



VIZE

"We could be the stars out here tonight - don't go back to reality" - mit Songs wie "Stars", "Glad You Came" und "Close Your Eyes" liefert uns VIZE seit Jahren ausgezeichneten Electro-Pop. Tanzt mit beim Airbeat One 2025!

Und auch diese Acts kommen zum Airbeat One 2025:

2 Engel & Charlie

4Strings

999999999

Ace Ventura

Act Of Rage B2B Vertile

Adrenalize

Afroki

Afrojack

Aftershock

Aganman

Akki

Alchimyst

Alex Werthan

Alfred Heinrichs

Alok

Alpha

Aly & Fila

Amelie Lens

Angerfist

Anstandslos & Durchgeknallt

Aquagen

Avaion

Ave

Axmo

B Jones

Barber

Bassjackers

Bass Modulators

Bass Shaker

Basstronauten

Basswell

Ben Nicky

Big Tim

BLVCK Crowz

Bomba

Boris Brejcha

Brennan Heart

Brooklyn Bounce DJ

Brüno

Bulletproof B2B Partyraiser

C.U.L.T.

Calvin Kleinen

Carv

Cascada

CH3MI

Charlie Sparks

Charly Lownoise

Chris Nitro

Christian Lidsba

Clara Cuvé

Cloud 7

Coone

Cosmic Gate

Creek

Creek B2B Bamba

Cryex

D-Block & S-te-Fan

D-Sturb

Da Hool

Daniel Boon

Daniel Ledwa

Daniel Levak

Danny Avila

Daora

Daria Kolosova

Da Tweekaz

Deborah De Luca

Die Gebrüder Brett

Dimitri K

DJ Dean

DJ Falk

DJ Gollum

DJ Isaac

DJ Lee

DJ Quecksilver

DJ Robin

DJ Raw

Draze

Dr. Peacock

Dual Damage

Eli Brown

Elepanthr

Ely Oaks

Fabio Fusco

Fappe & Bru

Franky B

Frenzy

Gareth Emery

GebZøund

Ghost Rider

GPF

Groove Coverage

Hardwell

Harris & Ford

Hatikwa

Haw

HBz

Henrique Camacho

HI-LO

Holly Priest

Housekasper

House Rockers

Hubinek & Sperbel

Ian van Dahl

I Hate Models

Imperatorz

Isi Glück

ISO 3000

Jebroer

Jenni Zimnol

Jerik

Jerome

John Summit

Jumpsox

Justice

Justin Prince

Karl Kirschmayer

Keltek

Klangkünstler

Kobosil

Komacasper

Konstantin Kayser

Krowdexx

KXXXMA

Kyanu

Lasra

Lee Ann Roberts

Le Shuuk

Leticia Nova

Levt

Lexy & K-Paul

Leykenda

Lil Texas

Lilly Palmer

Lionar

Listorio

LSDirty

Luca Dante Spadafora

Lucas & Steve

Luke Madness

LUM!X

Lyah Noir

Maddix

Macer.

Mia Julia

Malin Brown

Mandy

Mark Male

Marlo

Mausio

Mieso

Money G

Morten Heuer

Mika Heggemann

Miss K8

Mutilator

Neelix

Nicolas Julian

Niklas Dee

Niqe

Noel Holler

Noisetime

No.Mads

Novah

Obstblockschlampen

Oliver Heldens

Omiki

Pair Glasses

Paracek

Patrick Scuro

Paul Elstak

Paul van Dyk

Peed

Pehcku

Phaxe B2B Querox

Phuture Noize B2B B-Front

Plastik Funk vs. 2Elements

Plus One

Poltergst

Portal

Prada2000

PS-Traxx

Pulsedriver

Ran-D

Ranji

Rhythmox & Texo

Riana Holley

Riot Shift

Rising Dust

Rocco

Rodeck's

Romano Meinert

Rooler

Sajanka

Schrittmacher

Schrotthagen

Sebastian Ingrosso

Serafina B2B Fumi

Sickmode

Simone

Skiy

Sound Rush B2B Atmozfears Pres. 2^1

Special D

Stahli

Starsplash

Sub Zero Project

Sven Cuber

SYRØN

T.NOIZE

Taktstörer

Techmo

The Coast

The Dark Horror

The Hitmen

Thyron

Tiefundton

Timmy Trumpet

Timo Schreppert

Tiwea

Tommahawk

Trancemaster Krause

Valentino Vines

Valuev

Villain

Vini Vici

Wildstylez

Will Sparks

W&W

Yamas

Zyrus 7

