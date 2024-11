Props für eure Jobs: Gewinnt einen Team-Tag! Stand: 07.11.2024 06:00 Uhr Props für eure Jobs - euer Team-Tag geht auf uns! Macht hier mit und gewinnt mit ein bisschen Glück einen unvergesslichen Tag im Wert von 1.500 Euro!

Egal, ob ihr im Handwerk, als Kauffrauen und -Männer, im Dienstleistungsbereich, in Gesundheits- und Pflegeberufen oder in einem ganz anderen Bereich arbeitet: Ihr alle seid wichtig, ihr alle leistet in euren Jobs so viel. Wir feiern euch dafür und wollen "Danke" sagen! Deswegen geht ab Mitte Oktober jede Woche ein Team-Tag auf uns!

Martina und Greg aus eurer N-JOY Morningshow machen euch und eurem Team mit ein bisschen Glück einen unvergesslichen Tag klar. Was ihr zusammen unternehmen wollt, entscheidet ihr selbst: Freizeitpark, Kartbahn, Konzert, Stadion, Wellness - ihr macht euer Ding, wir zahlen!

Team-Tag gewinnen: So geht's

Tragt euch unten ins Formular ein und sichert euch damit die Chance, einen Team-Tag im Wert von 1.500 Euro zu gewinnen!

Weitere Infos findet ihr in den Teilnahmebedingungen. Wir drücken euch die Daumen!

Vor- und Nachname: * E-Mail-Adresse: * Handynummer: * Alter: * Dein Beruf: * Wo arbeitest du (Firma & Ort)?: * Wie viele Personen arbeiten in deinem Team?: * Wenn ihr 1.500 Euro für einen Team-Tag gewinnen würdet: Was würdet ihr damit unternehmen?: * Was liebst du an deinem Job und gibt‘s ggf. auch etwas, das du daran doof findest?: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

