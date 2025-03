75 Jahre ARD: Gewinnt bei N-JOY DAB+ Digitalradios Stand: 31.03.2025 06:00 Uhr Wir feiern 75 Jahre ARD und ihr bekommt die Geschenke. Für noch besseren N-JOY Empfang verlosen wir DAB+ Digitalradios. Hier mitmachen und mit etwas Glück gewinnen.

Jubiläum: Die ARD wird 75 Jahre

Alles begann 1950 mit dem Zusammenschluss der sechs westdeutschen Sender. Aus dem ersten Sendebetrieb, im TV anfangs nur dreimal wöchentlich, ist heute ein multimediales Angebot geworden.

Mit einer großen Jubiläumswoche blicken wir auf 75 Jahre ARD-Geschichte zurück. Gefeiert wird unter anderem mit einer besonderen Unterhaltungsshow moderiert von Kai Pflaume, einer außergewöhnlichen Doku mit Susanne Daubner und einer humorvoll-nostalgischen Spielshow mit Carolin Kebekus.

Auch wir bei N-JOY feiern 75 Jahre ARD - und ihr bekommt die Geschenke. Für noch besseren N-JOY Empfang verlosen wir DAB+ Digitalradios.

Klarer Klang, beste Qualität und große Programmvielfalt - so klingt modernes Radio! Außerdem gibt es über das Display praktische Zusatzinformationen: Welcher Song wird gerade gespielt? Wie wird das Wetter? Und was geht in den News und im Netz ab?

Das wollt ihr auch? Kein Problem: Nehmt einfach am Gewinnspiel teil und ihr habt die Chance auf ein stylisches DAB+ Digitalradio!

Jetzt ein Digitalradio gewinnen

In der N-JOY App und auf N-JOY.de könnt ihr vom 31.03.2025 (6 Uhr) bis 04.04.2025 (17:59 Uhr) ein DAB+ Digitalradio gewinnen. Mitmachen ist ganz einfach - mit wenigen Klicks nehmt ihr teil:

Tragt euch am Ende der Seite ins Formular ein.

Schickt das Formular ab.

Drückt die Daumen, dass ihr ausgelost werdet!

Deine Daten Vorname: * Nachname: * Alter: * Straße, Hausnummer: * PLZ, Wohnort: * E-Mail Adresse: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Die ausführlichen Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel findet ihr hier. Wir wünschen euch viel Glück!

Dieses Thema im Programm: N-JOY | 31.03.2025 | 06:00 Uhr