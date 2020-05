Nordsee-Urlaub im Corona-Modus

25.05.2020 08:15 Uhr Autor/in: Carsten Rauterberg

Nach der coronabedingten Zwangspause läuft zumindest der Übernachtungs-Tourismus auch an der Nordseeküste wieder an. Die Freude der Gäste in den Hotels und Pensionen war groß.