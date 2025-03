Stand: 15.03.2025 07:24 Uhr Deutscher Fernseh-Krimi-Preis geht an letzten Borowski-"Tatort"

Der "Tatort: Borowski und das Haupt der Medusa" ist mit dem Deutschen Fernseh-Krimi-Preis 2025 ausgezeichnet worden. Damit werde ein außergewöhnlicher Film in einer Reihe geehrt, die oft "weit über dem deutschen Krimi-Niveau liegt", so die Jury bei der Verleihung am Freitag in Wiesbaden. Mit dem NDR-Krimi, der am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten läuft, nimmt Axel Milberg Abschied von seiner Rolle als Kieler Kommissar Borowski.Der ARD-Sechsteiler "Informant - Angst über der Stadt" von Matthias Glasner erhielt den Preis als "Krimiserie des Jahres" ausgezeichnet. | Sendebezug: 15.03.2025 07:30 | NDR Kultur