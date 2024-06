Stand: 18.06.2024 12:32 Uhr Friedenspreis des Deutschen Films für Briten Jonathan Glazer

Der britische Regisseur Jonathan Glazer erhält für seinen Film "The Zone of Interest" den internationalen Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke. Der Film sei ein ästhetisches und konzeptionelles Meisterwerk im Sinne des "Nie Wieder" und ein brandaktueller Aufruf zu "Wehret den Anfängen", urteilte die Jury. Der oscarprämierte Film beleuchtet das Leben von Rudolf Höß, des Lagerkommandanten von Auschwitz, und dessen Familie. Christian Friedel, der Rudolf Höß spielt, wird mit dem mit 5.000 Euro dotierten Darstellerpreis geehrt. Den mit 7.500 Euro dotierten nationalen Friedenspreis erhält Regisseurin Julia von Heinz für ihren Film "Treasure - Familie ist ein fremdes Land". Der mit 5.000 Euro dotierte Spezialpreis geht an den ukrainischen Journalisten Mstyslav Chernov für seine oscarprämierte Dokumentation "20 Tage in Mariupol. | Sendebezug: | 18.06.2024 12:20 | NDR Kultur