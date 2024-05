Stand: 16.05.2024 11:29 Uhr Hamburger Kunsthalle zeigt Werke der US-Künstlerin Kathleen Ryan

Rund 30 skulpturale Werke der US-amerikanischen Künstlerin Kathleen Ryan sind von Freitag (17. Mai) an in der Hamburger Kunsthalle zu sehen. Das Museum zeigt damit nach eigenen Angaben die erste museale Präsentation der 1984 geborenen, in New York lebenden und arbeitenden Künstlerin. Ryans Werke riefen eine Mischung aus Staunen, Humor und Abscheu hervor und regten dazu an, über Reichtum und Verschwendung, Dekadenz und Sexualität sowie über den Kreislauf des Konsums und des Lebens nachzudenken, hieß es. Die Schau ist bis zum 11. August zu sehen. Die Ausstellung zeichnet laut Kunsthalle die Entwicklung von Ryans künstlerischer Praxis von 2014 bis heute nach.