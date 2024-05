Stand: 13.05.2024 13:10 Uhr Konzert gegen Antisemitismus in Flussschifferkirche

Die Hamburger Flussschifferkirche will am 28. Mai (19 Uhr) mit einem Konzert ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Die Sängerinnen Marianne Bruhn und Brigitte Rickmann sowie der Pianist Dietmar Joseph werden Musik der jüdischen Komponisten Felix Mendelssohn und Gustav Mahler präsentieren, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. "Für uns steht ihre Musik als Zeichen für die Überwindung von Judenhass", sagte Joseph. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für die Jüdischen Kulturtage 2025 in Hamburg gebeten. Die Flussschifferkirche ist Deutschlands einzige schwimmende Kirche. Sie liegt im Hamburger Binnenhafen zwischen Altstadt, Neustadt und Speicherstadt. | Sendebezug: | 13.05.2024 12:30 | NDR 90,3