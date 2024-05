Stand: 13.05.2024 13:19 Uhr Oldenburger Museums-Chef wechselt nach Hagen

Der Leiter des Landesmuseums Kunst und Kultur in Oldenburg, Rainer Stamm, verlässt Oldenburg und wechselt ins westfälische Hagen. Dort werde er bereits ab dem Sommer die Leitung des dortigen Osthaus Museums übernehmen, teilte das Oldenburger Haus am Montag mit. Zu seinen neuen Aufgaben zähle auch die Fachbereichsleitung Museen und Archive der Stadt Hagen. Stamm wurde 1967 in Hagen geboren. Die kommissarische Leitung übernehme vorerst die stellvertretende Direktorin Anna Heinze. Der promovierte Kunsthistoriker und Literaturwissenschaftler leitete seit 2010 das Oldenburger Landesmuseum. | Sendebezug: | 13.05.2024 11:30 | NDR 1 Niedersachsen