Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" startet zu Pfingsten in Lübeck

Der 61. Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" findet vom 16. bis 22. Mai in Lübeck statt. Rund 2.300 Jugendliche aus 17 Nationen und etwa 10.000 Gäste werden erwartet, wie der Deutsche Musikrat in Bonn am Montag mitteilte. Die Teilnehmenden kommen aus allen Teilen Deutschlands und aus einigen deutschen Schulen im Ausland. Lübeck ist nach 2010 und 2018 zum dritten Mal Austragungsort. Insgesamt finden vier Preisträgerkonzerte statt. Die jungen Musizierenden werden am 20., 21. und 22. Mai, jeweils um 20 Uhr im Theater Lübeck, sowie am 22. Mai um 16 Uhr in der St. Jakobi-Kirche vor großem Publikum auftreten. | Sendebezug: | 06.05.2024 13:20 | NDR Kultur