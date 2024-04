Stand: 15.04.2024 12:12 Uhr Sprengel Preis erneut ausgeschrieben

Das Niedersächsische Wissenschaftsministerium und die Sparkassenstiftung Niedersachsen loben erneut den Sprengel Preis für Bildende Künstlerinnen und Künstler aus. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung, wird in Kooperation mit dem hannoverschen Sprengel Museum vergeben. Bewerbungsberechtigt bis zum 21. Juni sind Künstlerinnen und Künstler, deren erster Wohnsitz oder Atelier sich in Niedersachsen befindet oder die ihre akademische Ausbildung in Niedersachsen absolviert haben. Das Stipendium ist verbunden mit einer Soloausstellung im Sprengel Museum und einer Publikation, die das Reisestipendium der Preisträgerin oder des Preisträgers dokumentiert. | Sendebezug: | 15.04.2024 11:30 | NDR Kultur