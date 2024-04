Stand: 08.04.2024 14:22 Uhr Europäisches Festival des Debütromans in Kiel

Das Literaturhaus Schleswig-Holstein und das Institut Français de Kiel laden vom 23. bis 26. Mai zum 22. Europäischen Festival des Debütromans ein. Zwölf Autorinnen und Autoren aus zwölf verschiedenen Ländern kommen gemeinsam mit Verlagsmitarbeitenden und Literaturschaffenden in Kiel zusammen, um ihre noch nicht übersetzten Romanerstlinge zu präsentieren, wie das Literaturhaus am Montag mitteilte. Beim eröffnenden Lesefest (23. Mai, 18.30 Uhr) im Literaturhaus Schleswig-Holstein könne das Publikum die Romane in Originalsprache, gelesen von den Autorinnen und Autoren, sowie in deutschen Probeübersetzungen kennenlernen. | Sendebezug: | 08.04.2024 13:30 | NDR Kultur