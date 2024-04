Stand: 08.04.2024 12:06 Uhr Hamburg plant Übersetzerpreis für Plattdeutsch

Hamburg will Übersetzungen in niederdeutsche Sprache mit dem neuen Hartmut-Cyriacks-Preis fördern. Ein entsprechender Antrag wurde von den Fraktionen der SPD, den Grünen, der CDU und den Linken sowie der fraktionslosen Abgeordneten Anna von Treuenfels-Frowein auf den Weg gebracht, wie die Fraktionen am Montag mitteilten. Namensgeber des Preises sei Hartmut Cyriacks (1955-2022), der sich Jahrzehnte für die Förderung der niederdeutschen Sprache in der Region eingesetzt hatte, hieß es. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis soll ab 2026 alle zwei Jahre vergeben werden. Der neue Übersetzerpreis für Niederdeutsch helfe, diese historisch gewachsene Regionalsprache lebendig zu erhalten. | Sendebezug: | 08.04.2024 11:30 | NDR 90,3