Stand: 18.03.2024 16:34 Uhr Zwei Frauen erhalten den niedersächsischen "Kulturpreis Schlesien"

Die polnische Kunsthistorikerin Ewa Sabine Chojecka und die Leiterin des Dokumentations- und Informationszentrums im Haus Schlesien im westfälischen Königswinter, Nicola Remig, erhalten in diesem Jahr den "Kulturpreis Schlesien" des Landes Niedersachsen. Sie werden mit dem mit jeweils 4.000 dotiertem Hauptpreis für ihre Verdienste um die Verbundenheit zwischen Polen und Deutschland geehrt, wie das niedersächsische Innenministerium am Montag in Hannover mitteilte. Der Kulturpreis Schlesien wird seit 1977 jährlich wechselnd in Niedersachsen oder Niederschlesien verliehen. Er soll die schlesische Kultur würdigen und die Verständigung zwischen Deutschen und Polen fördern.