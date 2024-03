Stand: 18.03.2024 13:33 Uhr SH: Neues Portal zur Kulturberichterstattung gestartet

In Schleswig-Holstein ist am Montag die Internetseite kulturkanal.sh an den Start gegangenen. Das Projekt ist 2023 aus einem Ideenwettbewerb hervorgegangen, der das Ziel hatte, die lokale und regionale Medienvielfalt im Land zu stärken, wie die Landesregierung am Montag mitteilte. Das ausschließlich digitale Angebot wird vom Land mit 65.000 Euro gefördert. Zur Redaktion gehören sechs freiberufliche Kulturjournalistinnen und -journalisten, die jeden Mittwoch Beiträge zu kulturellen Themen in Schleswig-Holstein veröffentlichen. | Sendebezug: | 18.03.2024 12:30 | NDR 1 Welle Nord