Stand: 16.03.2024 12:17 Uhr Wasserschaden: Kunsthaus Stade muss Ausstellung schließen

Das Kunsthaus in Stade hat seine erst kürzlich eröffnete Ausstellung zum Expressionismus in Kunst und Film abgebrochen. Der Grund sei ein wasserbedingter Gebäudeschaden, teilte das Museum am Sonnabend mit. "Wir müssen eine Gefährdung der Kunstwerke sicher ausschließen, daher sind parallel zur Ausstellung durchgeführte bauliche Eingriffe keine Option", erklärte Museumsdirektor Sebastian Möllers. Am 9. März war die Überblicks-Schau mit mehr als 120 Werken unter anderem von Paula Modersohn-Becker, Otto Dix, Franz Marc, Gabriele Münter und Wilhelm Morgner sowie Filmen von Fritz Lang und Lotte Reiniger eröffnet worden. Ursprünglich sollte sie bis zum 20. Mai in Stade zu sehen sein.| Sendebezug: 16.03.2024 12:00 | NDR Kultur