Stand: 13.02.2024 12:06 Uhr Filmförderung soll reformiert werden

Kulturstaatsministerin Claudia Roth will mit einer Reform der Filmförderung die Standortbedingungen für Filmproduktionen in Deutschland verbessern. Neben Steueranreizen und einer Investitionsverpflichtung soll die Filmförderungsanstalt zur zentralen Einrichtung für Filmförderungen ausgebaut werden, sagte Roth am Dienstag in Berlin zwei Tage vor Beginn der Berlinale, dem größten deutschen Filmfestival. Ein entsprechender Referentenentwurf für eine Novelle des Filmförderungsgesetzes liege vor. Die Verhandlungen mit den Ländern, von denen einige wichtige Produktionsstandorte sind, liefen. Anfang 2025 soll das neue Gesetz in Kraft treten, sagte Roth. | Sendebezug: | 12.02.2023 11:30 | NDR Kultur