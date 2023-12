Stand: 21.12.2023 08:25 Uhr Neuer Film von und mit Adam Sandler feiert auf Berlinale Weltpremiere

Hollywoodstar Adam Sandler wird bei der Berlinale seinen neuen Film "Spaceman" vorstellen. "Es ist uns eine ganz besondere Freude, zum ersten Mal Adam Sandler in Berlin begrüßen zu dürfen", sagte der Künstlerische Leiter der Berlinale, Carlo Chatrian. Auch Sandlers Filmpartnerin in dem Science-Fiction, Carey Mulligan ("Der große Gatsby"), werde bei dem Filmfestival zwischen dem 15. und 25. Februar in Berlin erwartet. In der Sektion "Berlinale Special" wurden zudem Produktionen mit Schauspielern wie Amanda Seyfried, Jesse Eisenberg und Hunter Schafer angekündigt.| Sendebezug: | 21.12.2023 08:20 | NDR Kultur