Stand: 21.12.2023 07:53 Uhr Gemälde von Mantegna in Museumslager gefunden

In Venedig ist möglicherweise ein Werk des italienischen Renaissance-Malers Andrea Mantegna (1431-1506) entdeckt worden. Es zeigt eine "Sacra Conversazione", wie die italienische Tageszeitung "La Repubblica" berichtet. Maria sitzt mit dem Jesuskind und sechs weiblichen Heiligen in einer italienischen Landschaft. Daneben steht Johannes der Täufer als Knabe. Das kleinformatige Bild sei im Lager des Museums Correr entdeckt worden. Der Maler und Kupferstecher schuf unter anderem den San-Zeno-Altar, der heute in Verona ausgestellt ist. Derzeit werde die "Sacra Conversazione" noch restauriert. | Sendebezug: | 21.12.2023 07:30 | NDR Kultur