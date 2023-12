Stand: 18.12.2023 13:19 Uhr Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung für Omri Boehm

Der deutsch-israelische Philosoph Omri Boehm erhält den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2024. Boehm bekommt die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung für das 2022 erschienene Buch "Radikaler Universalismus. Jenseits von Identität", wie die Leipziger Buchmesse und die Stadt Leipzig am Montag mitteilten. Verliehen wird der Preis zur Eröffnung der Buchmesse am 20. März 2024 im Leipziger Gewandhaus. In der Begründung der Jury heißt es, Omri Boehm werde für die Konsequenz ausgezeichnet, mit der er den Kern des humanistischen Universalismus, die Verpflichtung zur Anerkennung der Gleichheit aller Menschen, gegen jegliche Relativierung verteidigt. | Sendebezug: | 18.12.2023 12:30 | NDR Kultur