Drei Auszeichnungen für Ski Aggu - auch für "Friesenjung"

Bester Newcomer, bester Hip-Hop-Hit und bester Song: Gleich drei Auszeichnungen hat der Rapper Ski Aggu bei der Verleihung der "1Live-Krone" am Donnerstagabend erhalten. Den Preis für den besten Hip-Hop-Hit gewann der Rapper mit der Skibrille und Vokuhila-Frisur gemeinsam mit der Rap-Crew 01099 für den Song "Anders". In der Kategorie "Bester Song" gewann Ski Aggu mit dem Partyhit "Friesenjung", den er gemeinsam mit Otto Waalkes und Joost aufgenommen hatte. Weitere Auszeichnungen erhielten die Hip-Hop-Künstlerin Nina Chuba sowie ihr Kollege Cro. Als bester Live Act setzte sich die Gruppe Kraftklub durch. Die "1LiveKrone" ist ein Publikumspreis, den die junge Welle des WDR in diesem Jahr zum 24. Mal verliehen hat. | Sendebezug: | 01.12.2023 07:30 | NDR Kultur