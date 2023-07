Stand: 29.07.2023 13:09 Uhr Zinnowitz: Skulptur erinnert an Theatermacher Bordel

Fast genau acht Monate nach seinem Tod hat der für Vorpommern prägende Theatermacher Wolfgang Bordel eine besondere Würdigung erhalten. Am Sonnabend wurde auf der Insel Usedom, vor der von ihm gegründete Theaterakademie in Zinnowitz, eine Holzskulptur enthüllt. Der Bildhauer Tim Weigelt schuf die überlebensgroße Figur aus einem Eichenstamm im Rahmen des diesjährigen Holzbildhauersymposiums im Kulturhauspark Zinnowitz. Bordel war im Oktober des vergangenen Jahres im Alter von 71 Jahren gestorben. 36 Jahre war er Intendant der Vorpommerschen Landesbühne. In den 1990er-Jahren erfand er die Vineta-Festspiele. | Sendebezug: | 29.07.2023 14:30 | NDR Kultur