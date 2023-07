Stand: 29.07.2023 09:29 Uhr "Faltenradio" gastiert im Kloster Rehna

Das Kult-Weltmusikensemble "Faltenradio" gastiert im Rahmen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern zu einem Open-Air-Konzert in der Klosteranlage Rehna. Die österreichischen Klarinettisten (Festspielpreisträger Matthias Schorn, Stefan Promegger, Alexander Neubauer und Alexander Maurer) spielen am 1. September ab 19 Uhr auf. Das Programm "Landflucht" reicht in der Bandbreite von Wolfgang Amadeus Mozart bis Ludwig Hirsch. | Sendebezug: | 29.07.2023 14:30 | NDR Kultur