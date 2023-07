Stand: 28.07.2023 14:20 Uhr Leiterin des Lübecker Buddenbrookhauses wechselt nach Oldenburg

Die Leiterin des Buddenbrookhauses in Lübeck, Birte Lipinski, wechselt zum Jahresbeginn 2024 an die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Wie die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck mitteilt, übernimmt Lipinksi dort die Leitung des Referats Forschung und Transfer. Seit 2014 hatte sie das Buddenbrookhaus in Lübeck, Handlungsort von Thomas Manns Roman "Buddenbrooks" und Stammsitz der Familie Mann, geleitet. Unter Lipinskis Federführung seien in Lübeck nicht nur zahlreiche erfolgreiche Ausstellungen entstanden, so die Kulturstiftung. Auch habe sie die Digitalisierung der Sammlung vorangebracht sowie neue Formate der Vermittlung umgesetzt.