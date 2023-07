Stand: 27.07.2023 13:52 Uhr Herbert Blomstedt erhält "Opus Klassik" für sein Lebenswerk

Der schwedische Dirigent Herbert Blomstedt erhält den diesjährigen "Opus Klassik" für sein Lebenswerk. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag in Grünwald bei München mit. Der 96-Jährige sei der älteste international auftretende Dirigent und seine Hingabe zur klassischen Musik sei "unermüdlich". Durch seine Interpretationen von Werken Beethovens, Brahms' und Bruckners sei Blomstedt über die Jahre zu einem der angesehensten Dirigenten geworden, heißt es. Dabei liege dem bekennenden Christen nicht nur die Musik selbst am Herzen, sondern auch die Pflege internationaler kultureller Beziehungen. | Sendebezug: | 27.07.2023 13:30 | NDR Kultur