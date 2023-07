Stand: 27.07.2023 13:48 Uhr Staatsministerin Roth will Kulturpass auf Jüngere ausweiten

Kulturstaatsministerin Claudia Roth will den Kulturpass für 18-Jährige in den kommenden Jahren erweitern. "Wenn der Kulturpass ein Erfolg wird, dann wollen wir ihn in 2024 und in den Folgejahren verlängern und wenn möglich auch auf 17-, 16- und 15-Jährige ausweiten", sagte Roth der Düsseldorfer "Rheinischen Post"“. Der Pass ermöglicht jungen Menschen, die in diesem Jahr volljährig werden, den Zugang zu Kulturveranstaltungen oder kulturellen Produkten. Roth zufolge haben bisher mehr als 113.000 junge Menschen den Kulturpass genutzt. Seit dem 14. Juni 2023 steht die Kulturpass-App zum Download bereit. Die jungen Menschen können dort über ein Budget von 200 Euro pro Person verfügen. | Sendebezug: | 27.07.2023 12:30 | NDR Kultur