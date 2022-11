Stand: 19.11.2022 10:55 Uhr Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Oldenburg für Sara-Christin Richter und Matthias Kohm

Der Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Oldenburg geht in diesem Jahr an Sara-Christin Richter und Matthias Kohm. Richter wird für die Illustrationen ihres Kinderbuchs "Annette, Querkus und die wilden Worte" über das Leben von Annette von Droste-Hülshoff ausgezeichnet. Die Jury lobt das Feingefühl, mit dem die Künstlerin ihren Figuren Leben einhauche. Der Text stammt von Cornelia Funke. Kohm bekommt den Preis für sein Jugendbuchdebüt "Ewig braucht doch keiner". Er habe einen "philosophischen, rockigen und zugleich poetischen Coming of Age Roman geschaffen", urteilt die Jury. | Sendebezug: | 19.11.2022 10:30 | NDR Kultur