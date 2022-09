Stand: 04.09.2022 09:43 Uhr Europäischer Tag der jüdischen Kultur

Der Europäische Tag der jüdischen Kultur findet jedes Jahr am ersten Sonntag im September statt. Der Aktionstag wurde 1999 ins Leben gerufen und wird in etwa 30 europäischen Ländern von jüdischen und nichtjüdischen Organisationen gemeinsam veranstaltet. Die Koordination übernimmt dabei die Europäische Vereinigung für die Bewahrung und Förderung von Kultur und Erbe des Judentums (AEPJ). Ziel ist es, das europäische Judentum, seine Geschichte, Traditionen und Bräuche in Vergangenheit und Gegenwart den Menschen näherzubringen. Deutschland beteiligt sich offiziell seit 2015.