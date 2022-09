Stand: 04.09.2022 09:27 Uhr "Preis für Schauspielkunst" 2022 für Anne Ratte-Polle

Der "Preis für Schauspielkunst" des Festivals des deutschen Films geht in diesem Jahr an die Schauspielerin Anne Ratte-Polle. "Wenn Sie erleben wollen, wie großartig Anne Ratte-Polle ihre Rollen zu füllen vermag, dann erleben Sie sie in unserem diesjährigen Film 'Alle wollen geliebt werden', den sie mit ihrer unglaublichen Leinwandpräsenz fast alleine trägt. Wir freuen uns sehr darauf, Sie bei uns zu Gast zu haben", so Intendant Dr. Michael Kötz. Die Preisverleihung findet am Sonntag, den 4. September statt. Im Anschluss an die Verleihung zeigt das Festival den Film.