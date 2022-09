Stand: 03.09.2022 08:20 Uhr Lange Nacht der Literatur in Hamburg

Am ersten Samstag im September findet die "Lange Nacht der Literatur" in Hamburg statt. Das Literaturfestival wird seit 2014 in einer Kooperation zwischen dem Büchereck Niendorf Nord und dem Literaturhaus Hamburg veranstaltet. Von 12.00 bis 00.00 Uhr zeigt sich, was die Literatur in diesem Herbst zu bieten hat: Schriftstellerinnen und Schriftsteller präsentieren ihre Bücher, auf Einladung von über 42 Veranstaltern, darunter 26 Buchhandlungen. Um 21.30 Uhr lädt die Hamburger Kunsthalle zum Ausklang.