Geraubtes Gemälde "Woman-Ochre" noch bis Ende August im Getty Center

Vor fast 40 Jahren wurde das Gemälde "Woman-Ochre" von Willem de Kooning aus dem Jahr 1955 in einem Museum in Arizona aus seinem Rahmen geschnitten. Es tauchte erst 2017 bei der Haushaltsauflösung eines Paares in New Mexico wieder auf. Der Zustand war erbärmlich: Die Diebe hatten Risse und abgeplatzte Farbe grob repariert und dadurch Verfärbungen verursacht. Das 100 Millionen Dollar teure Werk wurde nun im Getty Center in Los Angeles unter der Leitung von Ulrich Birkmaier restauriert. Die Spuren der Schäden werden immer sichtbar sein, sagt Birkmaier. Ende August wird das Werk zurück nach Arizona gebracht.