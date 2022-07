Stand: 01.07.2022 13:23 Uhr Elizabeth Strout erhält Siegfried Lenz Preis

Die US-amerikanische Schriftstellerin Elizabeth Strout wird mit dem Siegfried Lenz Preis geehrt. Strout, 1956 in Portland geboren, sei "eine herausragende Erzählerin, die es versteht, mit wenigen Strichen das Panorama von Kleinstädten mit all ihren provinziellen Beschränkungen zu entfalten", teilte die Siegfried Lenz Stiftung in Hamburg mit. Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre verliehen. Sie soll internationale Autorinnen und Autoren auszeichnen, "deren schöpferisches Wirken dem Geist von Siegfried Lenz nah ist."