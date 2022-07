Stand: 01.07.2022 09:09 Uhr Freilufttheatersaison an Seenplatte startet mit Oper "Carmen"

Mit Georges Bizets Oper "Carmen" startet in Neustrelitz heute die diesjährige Freilufttheatersaison an der Mecklenburgischen Seenplatte. Regie führt der Franzose Marc Adam. Die Hauptrollen übernehmen die Mezzosopranistin Jana Markovic und der Tenor Bernd Könnes. Bis zum 23. Juli sind 13 Aufführungen geplant. Die Open Air-Aufführungsstätte fasst circa 1300 Plätze. Die Festspiele am Neustrelitzer Schlossgarten blicken auf eine mehr als 20 Jahre alte Tradition zurück. Morgen startet mit dem Stück "Des Teufels Schergen" außerdem die mittelalterliche Müritz-Saga.