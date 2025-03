Natur im Fokus! Eine Galerie Ihrer Bilder Stand: 07.03.2025 08:48 Uhr Zahlreiche Naturfotografien erreichten unsere Newsletter-Redaktion nach dem Aufruf in der letzten Ausgabe, uns Ihre schönsten Bilder zu schicken.

von Jennifer Philipp

Fotografie hält fest, was alltags oft übersehen wird: das Spiel des Lichts, die Dynamik von Bewegung, die feinen Strukturen der Umwelt. Wer besondere Momente einfangen möchte, muss sich achtsam in der Natur bewegen. Unser Aufruf, uns Ihre schönsten Naturfotografien zu senden, hat gezeigt, wie viele aufmerksame Naturliebhaber von Ihnen mit der Kamera unterwegs sind. In Collagen zusammengefasst, zeigen wir Ihnen eine Auswahl der Einsendungen, die wunderbar vielfältig ist.

Vögel - Leben in der Luft

Ob kreisend am Himmel oder balancierend auf Stein oder Zweig - Vögel faszinieren durch ihre Leichtigkeit und Anpassungsfähigkeit. Die eingesandten Bilder zeigen sie in ruhigen und in kraftvollen Momenten.

Wanderwege - Wege ins Unbekannte

Pfad, Brücke oder Straße, befestigt oder kaum erkennbar - Wege wecken die Lust, loszugehen. Diese Fotografien laden dazu ein, mit den Augen mitzureisen und die Weite auf sich wirken zu lassen.

Insekten - Kleine Persönlichkeiten

Flügel, Fühler, Farben: Insekten offenbaren oft erst auf den zweiten Blick ihre Persönlichkeit. Es lohnt sich, die Zeit zu investeren, um sie eingehend zu betrachten. Die Makroaufnahmen dieser Serie machen sichtbar, was sonst verborgen bleibt.

Tiere - Begegnungen in der Natur

Ob scheuer Uferbewohner oder neugieriger Gartenbesucher - Begegnungen mit ungezähmten Tieren öffnen den Blick für die Artenvielfalt. Was hat den Frosch bewogen, sich auf den Schuh zu setzen? Und verwechselt der Falter den Reflektoren mit einem Artgenossen?

Wasser - Bewegung und Reflexion

Flüsse, Seen, Meere - Wasserlandschaften faszinieren nicht nur in Norddeutschland. Wasser ist ein geheimnisvoller Lebensraum. Was sich wohl unter der Oberfläche gerade tut? Es reflektiert die Sonne einzigartig für die Linse der Kamera. Ein beliebtes Motiv!

Ferne - Weite Blicke

Eisige Landschaft, Horizont, der Mond - die Sehnsucht nach Weite zieht viele in die Natur. Diese Bilder öffnen den Blick und lassen Raum für Gedanken.

Nah - Strukturen und Details

In der Textur einer Blüte, der Symmetrie eines Blatts oder dem Vordringen des Blickes in gewöhnlich Verborgenes liegt die Magie der Makrofotografie. Sie lenkt den Fokus auf das Detail.

Sonnenuntergänge - Licht am Ende des Tages

Das warme, sich stetig wandelnde Licht der untergehenden Sonne fasziniert durch seine Farbenpracht - gerade wenn es sich im Wasser spiegelt. Dramatisch können die Wolken das Bild dominieren, setzt man sie bewusst in Szene.

