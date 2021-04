Rund um den International Jazz Day 2021 Stand: 30.04.2021 00:00 Uhr Welche Bedeutung hat der Jazz für die Menschen in aller Welt? Beantwortet wird diese Frage jedes Jahr mit vielen Konzerten, Workshops und Konferenzen am International Jazz Day.

2011 von der UNESCO offiziell ins Leben gerufen, feiert diese weltweite Veranstaltung in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Am International Jazz Day wird die diplomatische und vereinende Rolle des Jazz in der Welt betont, in jedem Jahr wird eine ausgewählte Metropole wie z.B. Paris, Istanbul, Havanna, Osaka oder St. Petersburg zum Austragungsort eines großen Gala-Konzerts mit vielen internationalen Jazzgrößen. In diesem Jahr wird natürlich aufgrund der aktuellen Pandemie vieles online stattfinden.

Am Freitag um 17 Uhr startet etwa der Livestream des "All-Star Global Concert" - dem Gala-Konzert, bei der Jazzgrößen von überall auf der Welt zugeschaltet werden. Doch auch bei uns im Norden sind einige Aktionen zum Internationalen Tag des Jazz geplant.